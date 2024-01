Midway Middle School named its honor roll students for the second nine weeks. The students include:

Superintendent’s List

6th Grade

Chloe Jackson, Joseph Ray, Mordecai Shelton, Sterlyn Tyndall

7th Grade

Isabella Bullard, Katherine Mejia Romero

8th Grade

Katelynn Vann

Principal’s List

6th Grade

Victoria Acosta-Najmeh, Amy Alonso-Astudillo, Mary Kate Barrantes, Bradley Brown, Emmett Collier, Caroline Coria-Mercado, Samara Davis, Ava Faircloth, Aiden Fisher, Mark Florido Ruiz, Kylee Gaines, Denisse Garcia Paz, Sarah Hall, Ella Hargrove, Peyton Horne, Abby Jackson, Bailey Jackson, Channing Jackson, Jordyn Jackson, Reagan Jackson, Giselle Jacobs. Ayden Mathews, Sophie McQueen, Kaylee Mercer, Maria Salgado De Jesus, Jacob Scally, Doug Varley, Cate Williams, Emery Williams, Preslie Williams, Levi York, Adrian Zapata

7th Grade

Javier Alvarado-Abonza, Daniel Crook, Dawn Dapuyen, Gabriel Hooper, Bailey Jackson, Graham Jackson, August Johnson, Katherine Juarez-Ramirez, Ivey Kate Peterson, Maelyn Phillips, Caegan Rhoads, Samuel Scott, Jeremy Sinnott, Alexa Smith, Greyson Spell

8th Grade

Matthew Beasley, Zoe Cannady, Cole Collier, Warren Dudley, Kaylee Ezzell, Yandel Flores Hurtado, Adyson Honeycutt, Amelia Lee, Ace Matthews, Cameron Register, Angel Salgado De Jesus, Malachi Shelton, Anna Faith Williams, Aubrey Williams

Honor Roll

6th Grade

Mariana Antonio Solano, Eva Antonio, Leeah Armwood, Case Bass, Julie Batten, Elec Bullard, Zac Cannady, Chayce Capps, Elizabeth Cornejo, Harrison Davis, Anthony Delgado, Connor Faircloth, Taliyah Faison, Regina Florido Lopez, Jesus Fuentes, Kate Gibson, Lilly Glunt, Emily Gonzalez, Andrei Grieser, Dorman Hairr, Brynlee Hanson, Morgan Jackson, Savannah Jackson, Adam Johnson, Mallory Johnson, Geraldine Juarez-Francisco, Camden Lane, Paisley Faircloth, Ramiro Luna, Logan Lupo, Ashley Mendez Ruiz, Isabella Mendez, Jocelyn Moore, Shaniya Owens, Gael Rodriguez, Jamison Shelton, Zane Sheridan, Lyla Smith, Kenzie Thornton, Isabella Vasquez, Kaleb White, Noah York

7th Grade

Govani Avila-Galindo, William Bass, Aaliyah Battle, Caiden Boggs, Seryna Brewer, Kayleigh Brown, Landon Cain, Addison Canady, Sadie Chapman, Elijah Cotto, Eli Dawson, Zachary Desentz, Trey Dover, Brenna Faircloth, Lisa Hall, Ava Claire Hodges, Caroline Holland, Jackson Jernigan, Nathan Lopez Caballero, Asher McCray, Maria Mondragon, Cohen Norris, Bryson Pearson, Sophia Perez, Grayson Prince, Antonio Richardson, Gloria RivasVelasquez, Sophia Santos, Adyson Scally, Xaylon Sparrow, Emily Tew, Laurna Tew, Ayden White, Miracle Williams

8th Grade

Jameson Abold, Alexandria Armwood, Naylor Barbour, Luke Best, Xaiden Brent, Owen Bruce, Ryleigh Dale, Kalaya Dawson, Chloe Faircloth, Janessa Flores-Leal, Ascher Fontanez, Izzy Galbreath, Hannah Hardison, Roberto Herrarte Mondragon, Ethan Holland, Dylan Jackson, Dominic Johnson, Kayana Johnson, Britlee Johnson, Lincoln Keipper, Skylar McLemore, Odalys Mijangos Cruz, Conner Norris, Nathan Pope, Zachary Poper, Weston Rawls, Asa Richardson, Dezire Smith, Payton Spell, Wesley Tew, Wade Ward, Jocelyn Williams, Giuliana Williford, Calan Wilson