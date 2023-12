Collins, Joyce B,, by AIF, Collins, Walter P. III, AIF to Collins, Ashley Cahoon, Collins, Walter P. III

Collins, Ashley Cahoon, Collins, Joyce B., by AIF, Collins, Walter P. III, AIF, Collins, Walter P. III to Regional Enterprises LLC

Juarez, Angelina Pascual, Juarez, Celso Salvador, Pascual, Angelina Juarez, Salvador, Celso Juarez to Pascual, Edna M.

Kemp, Annie, by AIF, Williams, Christopher Ellis Jr., AIF to Rouse, Andrea Cooper

Tanner, April Gayle, Tanner, Jeffery Wayne to Fleurisma, Pierre R.

Treadwell, Lula Jane P. to Ivegotahammer LLC

CMH Homes Inc to Minter, Anthony

SR Samco LLC to Hicks, Thomas Carl, Hobson, Terry Michael, Lucas, Fentress Dexter

Tarascio, Lucille Ann to Carlberg, Jason Thomas, Carlberg, Rachel Ashley

Velasquez, Keny, Velasquez, Leonidas Antonio to Caceres, Juana Paula, Duran, Olvin Menelio Reyes, Reyes, Olvin Menelio Duran

Warren, James O’Tuel, Warren, Stephanie P. to Warren, Donna H., Warren, William Houston

NC Land Limited Partnership, fka, NC Land LLLP, TNC Land Inc., Gen P to Mavis Southeast LLC

Luna. Francisco Mandujano, Mandujano, Francisco Luna to Benitez, Meral Luna, Luna Benitez, Meral, Luna-Benitez, Meral

Elmore, Barbara Bass, Elmore, Dewey Stephen to Elmore, Barbara Bass, Elmore, Dewey Stephen

Atkins, Charlotte Annette Godwin, Atkins, Emmet Day III, Boyette, Barbara Lynne Godwin, Boyette, John Larkin, Godwin, D. Anthony, aka, Godwin, David A., aka, Godwin, David Anthony, Estate, Godwin, David Lawrence, Godwin, David Lawrence, Co Exr, Page, Angela Rose Godwin, Page, Angela Rose Godwin, Co Exr, Parente, Joanna Godwin, Parente, Louis Vincent to Watery Branch LLC

Cannon, Wesley Neil, Dabbs, Carolyn to Cannon, Takisha N.

Hairr, James Timothy, Hairr, Marsha June to Anavisca, Neri Francisco Reyes, Orlando, Nery Reyes, Reyes, Neri Francisco Anavisca, Reyes, Nery Orlando

Bruce, Amy Bogue, fka, Rose, Amy, Rose, Tim to Joseph, Maslin