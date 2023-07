Land transfers

Beretich Livestock Corporation, Farmers Livestock & Auction Market Inc fka to Beretich, Louis Duncan, Beretich, Melissa A., Dooley, Florence Weeks Beretich, Williams, Stephanie Beretich

Honeycutt, Paul E. to Holmes, John Michael

Lukes, Claudia E. Estate, Lukes, George D. Jr., Exr to Lukes, Mary Eileen

Campbell, Joy L. Admr, Wrenn, Elise W., Estate to Campbell, Joy L.

Sampson, Callie Sue, Sampson, Travis Antonio to Gallegos, Kenia Yadira Pacheco, Inestroza, Elin Javier Morales, Morales, Elin Javier Inestroza, Pacheco, Kenia Yadira Gallegos

Briggs, Dollyann Newkirk, Newkirk, Bobray Sr., Newkirk, Donell Sr., Newkirk, Larry L. Sr., Newkirk, Larry Lee Sr., Newkirk, Leita, Newkirk, Leita R., Newkirk, Lentdell Willie aka, Newkirk, Lisa A., Newkirk, Robert Cornelius Sr., Newkirk, Sigrid, Newkirk, Willie Lentdell, Newkirk Briggs, Dollyann, Newkirk-Briggs, Dollyann to Richardson, Rico

Smith, Frank, Smith, Frank Jr., Smith, Karen to Clemmons, Justin W., Clemmons, Rebecca P.

Tew, Nancy Tart, White, John Jennings III to Tew, Nancy Tart, Tew, Ronald Coleman

Dixon, Faye Hall aka, Dixon, Rita Faye to Lane, Daniel, Lane, Heather

Braswell, David C., Braswell, Heather P., Matthews, Larry R., Matthews, Larry Ray to Braswell, Christopher C.

Geneva K. Matthis Revocable Trust, Hampton, Carol M. co tr, Hampton, Nathan Albert, Lee, Joan M. co tr, Matthis, Geneva K., Matthis, William T., William T. Matthis Revocable Trust to Lee, Joan M.

Geneva K. Matthis Revocable Trust, Hampton, Carol M. co tr, Hampton, Carol M., Hampton, Nathan Albert, Lee, Joan M. co tr, Matthis, Geneva K., Matthis, William T., William T. Matthis Revocable Trust to Lee, Joan M.

Cain, Myra McKoy, Cain, Roger D., McKoy, Stokes D. to Cain, Myra McKoy, Cain, Roger D.

Howard, Darryl T., Howard, Deborah S., Howard, James Kevin, Howard, Tammy L. to Ortiz Farms LLC

Oates, Velma D. to Rich, Osie Jr.

Holland, Louise B., Holland, Louise Boone to Holland, David Glenn tr, Holland Protection Trust

Holland, David G., Holland, Louise B. to Holland, David Glenn tr, Holland Protection Trust

Henderson, Lesia Hope Royal, Henderson, Thomas D. to Escalera, April Henderson, Escalera, Michael

Raynor, Barbara Jean Satterfield to Satterfield, Billy Ray

Satterfield, Billy Ray, Satterfield, Donna, Satterfield, Donna S. to Billy and Donna Satterfield Irrevocable Trust, Satterfield, Billy, Satterfield, Billy Ray tr, Satterfield. Donna

Jones, J. Keith, Jones .Leanne B., Owen, Deborah S., Owen, Millard T. III to Velasquez, Denise

Jones, J. Keith, Jones, Leanne B. to Velasquez, Denise

Jones, Richard W. Jr., Jones, Tamra Sutton to Hobbs, Karen Best, Hobbs, Samuel Wayne

Carr, Candice Carr, Kirston, Taylor, Amanda Rena. Admr, Taylor, Amanda Rena, Taylor, Danny Ray, Estate to Edwards, Cindy, Hudson, Jerry R., Hudson, Terry

Marriage licenses

Sarah Marybeth Crawford to Cameron Jackson Wilks

Antonio Estrada Eugenio to Rosalva Estrada Martinez

Bridget Christian Capparuccia to Spencer Phillip Mobley

Brianna Alexis Jordan to Charles Jamison Starling

David Arturo Gomez Castillo to Brisel Abiganel Morales Luna

Tyrone Nathaniel Henry Jr. to Jassmin Julissa Panameno

Savannah Faith Mitchell to Riley Justin Naylor