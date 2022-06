On May 31, Roseboro-Salemburg Middle School held its 8th grade promotion ceremony and academic awards. Students were recognized for their academic achievement.

2021-2022 RSMS Eighth Grade Class

Dennis Adams, Andrey Aguirre, Kalisa Arnold, Za’Khari Bailey, Caitlyn Bass, Nicholas Bellamy, Allison Benitez-Mayoral, Cameron Blackwell, Sadie Bolden, Mauricio Botello-Larios, Summerlyn Brown, Willie Brown, Fancy Bullard, Michael Bullard, Nadia Carr, Christopher Casarez, Ivan Castaneda, Sabrina Chavez, Jaimarion Claiborne, Jacquelyn Corral, Joysa Cruz, Dylan Davidson, Alexis Davis, Joseph Duncan, Alyssa Faircloth, Dylan Faircloth, Tonya Faircloth, Zamya Faircloth, Matthew Farrell, John Fernandez, Stephanie Flores, Zariha Flournoy, Abel Garcia-Campos, Lizbet Gaspar-Hernandez, Jacob Gatlin, Markiera Golden, Haley Gore, Crystal Guzman, Heavenly Hamilton, Jezer Hernandez Miranda, Brailan Hollins, Kaylie Honeycutt, Eva Hudson, Dalton Jackson, Shiyah james, Samuel Johnson, Devin Jones, Hailey Kersey, Garrett Ketchum, Yousef Khanshali, Yony Labria-Garcia, Esmeralda Lopez-Garcia, Hector Lopez Morales, Zaylon Lucas, Khira Marchant, Jose Marquez, Paris Mata, Brianna McCauley, Riley McDonald, Antonio McKoy, Stephen Melvin, Chandler Merritt, Jarib Moncada, Tylin Monk, Zha;Kiyah Moore, Jaileen Morales, Caleb Morris, Arlen Navarro Alvarado, Delaney Naylor, Giovany Neri-Perez, Xavier Oates, Emerson Olguin-Reyes, Karina Ortiz, Kennedy Owens, Juan Parker, Audrina Perez, Avigail Perez-Torres, Christopher Pope, Julian Reach, Aiden Reams, Alyssa Reece, Kimberly Reyes, Daniel Rivera, Jordan Royal, James Sessoms, Jonel Shal-Aponte, Xavier Sinclair, Aspen Smith, Dontavius Smith, Dana Sonora Marinez, Taylour Stark, Amber Stegmeier, Mason Stewart, Sara Tew, Jamel Thompson, Keisha Turner, Mahalia Tyndall, Jimmy Vazquez, Yurem Ventura-Chavez, Kaydence Westbrook, Jamari White, Teairra White, Jason Williams, Keshawn Wright, Isaiah Wright, Preston Young, Norma Zavala-Yanes.

7th Grade Marshals

Eliana Aguilar, Brianne Arnold, Brody Gatlin, Reuben Hogan, Mavens Jean Giles, William Ortiz, McKenzie Robinson, Kaelyn Simpson, Bailey Thacker, and Irhiyana Thompson.

Awards

President’s Award

This award recognizes academic excellence and achievement in the classroom. Students must make 90 or above in all classes throughout their middle school years.

Dalton Jackson, Mahalia Tyndall, and Taylour Stark

Principal’s List All Year (90 or above in all classes)

Alexis Davis, Dalton Jackson, Shiyah James, Stephen Melvin, Delaney Naylor, Taylour Stark, Mason Stewart, and Mahalia Tyndall.

Honor Roll All Year (80 or above in all classes)

Kalisa Arnold, Za’Kari Bailey, Caitlyn Bass, Summerlyn Brown, Fancy Bullard, Nadia Carr, Joysa Cruz, Dylan Davidson, Jacob Gatlin, Samuel Johnson, Yony Labra-Garcia, Jose Marquez, Paris Mata, Chandler Merritt, Karina Ortiz, Jordan Royal, Aspen Smith, Sara Tew, Jimmy Vasquez.

IReady Growth Math (Grew one grade level or more)

Za’Khari Bailey, Nadia Carr, Eva Hudson, Shiyah James, Garrett Ketchum, Caleb Morris, Delaney Naylor, and Allyssa Reece.

IReady Growth Reading (Grew one grade level or more)

Allison Benitez-Mayoral, Fancy Bullard, Nadia Carr, Stephanie Flores, Eva Hudson, Caleb Morris, Julian Reach, and Jimmy Vazquez.