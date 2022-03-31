Union Elementary First Grade Terrific Kids: Aylen Funez Acosta, Zoey Aguilera, Josue Argueta Martines, Jonathan Bautista, Mary Blackburn, Jaylesia Carr-Mcrae, Zoey Croom, Paisley Cruz, Daleyza Flores, Madison Gonzalez, Sarah Grifaldo-Garcia, Ivan Hernandez-Gardea, Amare Highsmith, Kyleigh Lane, Yasmin Lopez De La Cruz, Leonardo Luviano, Zariah Murphy, Yakelin Neri, Alberto Ramirez, Imani Robinson, Brandon Sanchez, Sergio Sanchez, Genesis Sanchez-Aguirre, Sofia Serrano, Eva Rose Stanley, Zayden Strickland, and June Wiggins.
Union Elementary Kindergarten Terrific Kids: Andrew Bullard, Josias Campos, Adrian Cabrera, Magdalena Celestino-Sanchez, Jessica Chavira, Martina Cruz, Jaxton Faircloth, Darne’ll Garcia-Torres, Jaida Hogan, Jayla Howard, Piper James, Jazalyn Leyva, Jennifer Lopez Meza, Alex Meza Garcia, Ravyn Newkirk, Oscar Ramirez Salmeron, Brooke Robinson, Salma Romero-Jose, Camila Sanchez, Joselyn Santiago Ortiz, and Marvin Vallecillo.
Union Elementary Second Grade Terrific Kids: Taylor Alford, Javier Araujo-Lunsford, Elijah Brewington, Kaleb Bryant, Jezibell Cardoza Pacheco, Emilio Castaneda Gomez, Yojana Chun Aguilar, Kevin DePaz Gutierrez, Nativida Eriza Gomez, Aynslee Gurley, Evan Hood, Ta’Vaeh Howard, Cali James, Darwin Lozada-Ferrer, Ximena Martinez Aldas, Lizbeth Mata Gutierrez, Mya McGill, Jayden Meraz, Josiah Parker, Brayden Paz-Castro, Jaime Rangel, Eduardo Reyes-Antonio, Lucas Venecia, Cattleya Zaldivar, VinaMontaz Zaldivar-Caceres, and Ryan Zuniga.