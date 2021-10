Salemburg ES hands out accolades

Salemburg Elementary School’s awards for the first nine weeks include:

Kindergarten Awards

BUGS Awards: Aidan Morrisey, Chase Narron, Christopher Padilla, Khameryn Wallace.

Terrific Kid: Nathan Cortes, Brenda Garcia-Rosales, Nash McNeill, Angel Miller.

September Character Trait “Citizenship”: Pemberley Agostini, Samara Herring, Liam Martinez, Adalyn Monk.

October Character Trait “Self-Discipline”: Juan Avila-Zarate, Savior Blanks, Caylen Hair, Arianna Hernandez.

First Grade Awards

BUGS Awards: Xzavier Chestnutt, Cameron Faison, Jared Gonzalez, Jaheni Ramos, Samara Skenadore.

Terrific Kid: Elias Ayala, Emmeri Clayton, Danka Gamez, Noel Guardado, Gabriel Jimenez-Aranda.

September Character Trait “Citizenship”: Camdyn Autry, Wilder Figueroa, Osvaldo Galicia, Dayna Gonzalez, Kelton “Bryce” Spell.

October Character Trait “Self-Discipline”: Daniel Ayala, Julissa Gonzales, Carrie Hemmingway, Gracie Park, Allison Nunez.

Second Grade Awards

Superintendent’s List: Izabella Hernandez, Genesis Martinez.

Principal’s List: Rosanna Adubato, Ana Avila, Sh’Mar Blanks, Nayel Borgelin, Analinda Cervantes, Emory Fitzpatrick, Yeray Hernandez-Campos, Henry Juarez, Skylar Lee, Jared Lopez, Areli Martinez, Elizabeth McLamb, Harley Norris, Ayda Perez, Grayson Pope, Matthew Ramos, Joshua Smith, Victor Stephens, Frankie Vasquez, Camille Williams, Jayden Williams.

Honor Roll: David Brown, Chase Ford, Brisa Guzman, Mariah Henry, Elisha Hogan, Marcus Iorizzo, Avry Moncado-Paz, Jacob Nataren, Pamela Perez-Torres, Carlos Ramos, Kayden Ribar, Kayden Rupert, Aaliyah Self, Ayden Tight, Ruby Torres, Zoe Venable, Melissa Venegas, Ayden Williford, Joshua Zarate-Aguilar.

BUGS Awards: Astrid Andino, Samuel Covarrubias, Eduardo Cruz, Angela Diaz, Suzie Ontiveros, Blake Tedrick.

Terrific Kid: Preston Cukrowicz, Marcus Iorizzo, Yulexer Martinez, Frankie Vasquez.

September Character Trait “Citizenship”: Cristofer Marin, Elizabeth McLamb, Gloria Olguin, Kayden Ribar.

October Character Trait “Self-Discipline”: Nayel Borgelin, Jordan Hinton, Steven Lara, Carlos Ramos.

Third Grade Awards

Principal’s List: AJ Barbour, Addison Bullard, Deric Butler Jr., Marcellous Johnson, Amiya Lee, Favian Mazanarez, Kaylin Masker.

Honor Roll: Logan Boland, Hannah Cox, Alin Cruz, Denning Edwards, Lindsey Gamboa, Jacob Knowles, Nathaniel Lockamy, Kyla Moore, Alivia Parker, Charlize Soto, Zoey Usher, Jazzalyn Wallace, Aubree Williams, Caleb Williams.

BUGS Awards: Nicholas Graham, Emerson Martinez, Aida Morales.

Terrific Kid: Romina Cruz, Aiden Evans, Ashton Lloyd, Chloe Yenable.

September Character Trait “Citizenship”: Aaron Espinoza, Elisabet Estrada, Jeremy Guardado, Isabella Foss.

October Character Trait “Self-Discipline”: Marcellous Johnson, Leo Rodriguez-Jarquin, Andrea Vera-Gonzales, Jazzalyn Wallace.

Fourth Grade Awards

Principal’s List: Ella Bartley, Joshua Bass, Astridt Lopez, Madelyn Parker, Karsyn Thacker, Isabella Tonoco.

Honor Roll: Kiley Aguilar, Daisy Aguirre, Giancarlo Arteaga, Leanna Autry, Eddy Avila, Johnathan Avila, Areli Castenada-Alejo, Isabella Edge, Faith Furr, Edgar Gaspar, Efrain Gonzalez, Piper Hillard, Thomas Hogan, Maryam Khanshali, Cruz Kirkland, Farrah Kurz, Carlos Lara, Avalyn Leavitt, Lillian Naylor, Yuridia Ontiveroas, Mason Owens, Kimberly Ramos, Iam Rivera, Tiffany Romero-Zuniga, Taytin Simmons, Domani Smith, Jace Smith, Nasai Stuart, Jayla Vann, Fatima Vega, Emanie Whitted, Abigail Williams, Anthoni Yanes, Genesis Zuniga-Acosta.

BUGS Awards: Abner Ayala, Astridt Lopez, Aaron Walker, Abigail Williams.

Terrific Kid: Cole Haney, John Posala, Genelle Thompson.

September Character Trait “Citizenship”: Jayden Long, James Melvin, Mari Perez.

October Character Trait “Self-Discipline”: Logan Carter, Kadaren Cooper, Daniel Zuniga.

Fifth Grade Awards

Principal’s List: Anthony Henry

Honor Roll: Hayleigh Bass, Stevann Bates, Ryleigh Finley, Dominick Galbraith, Jacquelin Gaspar, Alayna Gatlin, Jose Luis Gomez, Colton Herring, Omar Luna, Kailey Maygar, Christopher Naylor, Kallie Padgett, Kourtnie Ribar, Jeremy Williams.

BUGS Awards: Landyn Lamb, Anthony Posala.

Terrific Kid: Yolanda Calderon, Jamilyah Goodman, Roger Olguin.

September Character Trait “Citizenship”: Charlotte Bass, Anai Perez-Diaz, Elizabeth Venegas, Alyana Williams.